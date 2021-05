Gianni Di Marzio sbotta: “Questo Napoli è troppo distaccato dall’ambiente e dai tifosi”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. “Spalletti è un allenatore di esperienza e qualità, non lo conosco personalmente per cui non posso esprimermi però è un allenatore di grido. Certo, ovviamente dovrà adattarsi perché è uno abbastanza eclettico a livello di modulo. Napoli-Verona? Hanno giocato male tutti, non si è salvato nessuno. Forse un poco Fabian Ruiz, Rrahmani e Meret. Hanno sbagliato passaggi a 2 metri, erano bloccati nel cervello. Quella gara andava impostata mentalmente con serenità ma anche con la convizione che il Verona veniva a giocarsela. Donnarumma? Il Milan mi è piaciuto, si è comportato correttamente. Zaccagni? Sul piano individuale è un buon giocatore ma bisogna capire come vuole giocare l’allenatore. Le squadre non si fanno con le figurine Panini”.

“Se il Napoli può lottare per il campionato con Emerson, De Paul, Senesi e Vecino? Dipende. Ferrari del Sassuolo e Veretout come sostituo di Koulibaly e Fabian Ruiz? Veretout ha meno classe ed è meno offensivo ma ha più dinamismo, al Napoli è mancato uno così. Ferrari pure mi piace. Spalletti e il rapporto con De Laurentiis? Con Gattuso abbiamo visto che ci sono state discrepanze, fino a quando si vince è sempre tutto ok, se non si fa risultato emergono le polemiche. Dipende chi riesce a essere subalterno all’altro. Il Napoli deve migliorare in tutti i settori, nelle pubbliche relazioni a prescindere. A Napoli prima c’erano grandi direttori generali, un addetto stampa di grande qualità, la società era organizzata. Questo Napoli è troppo distaccato dall’ambiente e dai tifosi. Non so poi come sono organizzati nello scouting”.