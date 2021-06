Gianni Di Marzio è sicuro: “Il Napoli ha bisogno di qualche leader dal punto di vista caratteriale”

Gianni Di Marzio è intervenuto a Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, dicendo la sua anche sul futuro del Napoli. “Spalletti? Credo che il 4-2-3-1 sia il suo cavallo di battaglia, ma ha giocato anche con il 4-3-3. Avrà bisogno di un terzino sinistro di sicuro, io vedrei bene Emerson Palmieri, ma è appetito anche da altre squadre. Bisogna vedere poi che tipo di investimento vuole fare la società. Se Koulibay andrà via, servirà anche un centrale all’altezza. Manolas è stato sempre un suo giocatore, poi a centrocampo servono due giocatori di personalità. Il Napoli ha bisogno di qualche leader dal punto di vista caratteriale”.

“Spalletti deve trovare le chiavi giuste. Se sia un allenatore che dopo due anni che è stato fuori e ha fatto bene a Roma e Milano si accontenta di un ridimensionamento? Anche lui deve dimostrare di poter arrivare al vertice. Di sicuro a Napoli si aspettano questo. Non ci sarà un mercato dispendioso, ma in alcuni ruoli deve intervenire. Un play deve arrivare, un terzino sinistro. Gli esterni alti vanno bene, ma Insigne perché non viene rinnovato. E’ vero che guadagna 4 milioni, ma non vorrei che Sarri decidesse di portarselo a Roma. Sarri? Quando si muove un ds e va dall’allenatore, lo porta a casa. Quindi per me è già della Lazio. Ci sarà da discutere solo dei dettagli. Lui non ha mai imposto nulla ma chiesto dei giocatori in alcuni ruoli. Credo voglia portarsi alcuni giocatori di livelli e Insigne è un suo pupillo”.