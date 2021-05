Gianluca Di Marzio è sicuro: “Il Napoli ha contattato diversi allenatori tra cui Simone Inzaghi e Luciano Spalletti che è in pole position”

Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, Gennaro Gattuso si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina. “Gattuso sta pensando al suo futuro, probabilmente ancora in Italia. Per lui insiste la Fiorentina, che vuole convincerlo accontentando le sue richieste. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Commisso ha scelto Gattuso come allenatore del prossimo anno e vuole fare di tutto per strappare un ‘sì’. Anche la volontà dell’allenatore è quella di sposare il nuovo progetto, soprattutto con la garanzia di avere l’appoggio della società viola nelle sue richieste. Le parti stanno cercando l’intesa”.

In diretta a Sky, il giornalista ha parlato del possibile allenatore azzurro del futuro. “Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Anche se il presidente dovesse mai fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori tra cui Inzaghi e Spalletti che è in pole position”.