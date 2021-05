Gian Piero Ventura consiglia: “Davide Zappacosta è maturato. Il Napoli farebbe benissimo a prenderlo”

Gian Piero Ventura, ex ct ed ex allenatore del Torino, ha parlato in queste ore a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Dopo due anni di pausa, immagino che Spalletti – che allenai anni fa – abbia oggi il fuoco dentro. Ha esperienza e gli faccio un grande in bocca al lupo se dovesse essere scelto per guidare il Napoli. Sento parlare del mondo Allegri, del mondo Sarri, del mondo Spalletti, quando bisognerebbe parlare solo del mondo Napoli. Il club ha strutturato una rosa importante, tra le prime tre del campionato italiano, che ogni allenatore vorrebbe allenare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Davide Zappacosta è maturato tantissimo, fa goal, è cresciuto moltissimo, è un calciatore importante ed il Napoli farebbe benissimo a prenderlo”, ha aggiunto il mister. Effettivamente, sulla corsia destra gli azzurri rischiano di avere problemi. Elseid Hysaj ha deluso tutte le aspettative e si è reso responsabile della mancata qualificazione in Champions League.