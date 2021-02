Giampaolo Saurini è sicuro: “Sotto a Juve e Inter c’è l’organico del Napoli”

Nel corso del Tmw News è intervenuto in queste ore Giampaolo Saurini, ex calciatore della Lazio ed ex allenatore della Primavera del Napoli. “Col Bayern il k.o. della LAzio ci stava, è la squadra più forte al mondo, magari non una sconfitta di queste dimensioni. La squadra è scesa in campo a mio parere troppo timorosa. C’è stata una sorta di riverenza verso i tedeschi”.

“Il Napoli affronterà il Granada che è alla portata e può ribaltare il risultato se sblocca la gara nella prima mezz’ora. Per uscire da questo periodo occorre recuperare i giocatori e centrare qualche risultato. A mio parere la rosa è competitiva e sotto Juve e Inter c’è l’organico del Napoli. La squadra dovrebbe centrare il quarto posto se no sarebbe una stagione fallimentare. Forse sta pagando anche la pressione di dover raggiungere questa posizione”, ha aggiunto Giampaolo Saurini. La situazione azzurra rimane sempre molto delicata.