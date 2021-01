Gennaro Gattuso sbotta dopo Napoli-Spezia: “Perché non dite che questa è la quarta semifinale che faccio?”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria con lo Spezia. “Mi tengo i primi 45 minuti, ma poi sembriamo dei dilettanti allo sbaraglio. Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. Dries dice di stare bene, ma la caviglia crea problemi. Sono due giocatori che stanno giocando al 30-40%, li ho messi dentro sul 4-0 e ho il dovere di ritrovarli. Sia oggi che col Verona ci hanno dato poco, ma è normale che sia così. Noi abbiamo creato molto di più, 27 occasioni, in quella di campionato. Stasera quelle create le abbiamo buttate dentro. Ma la stessa cosa col Verona, quando potevamo fare il 2-0 e non l’abbiamo fatto. Bisogna restare tranquilli e lavorare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Io sono un professionista, a me non va data nessuna fiducia. Oggi devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato. Mi dispiace perché sistematicamente mi viene chiesto di dimettermi e non capisco perché agli altri no. Io non mi dimetto. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo. Non capisco perché qualcuno dice sistematicamente che devo dimettermi. Io e il mio staff stiamo buttando il sangue dalla mattina alla sera, poi se i risultati non vanno bene alla proprietà io sono dipendente e vengo giudicato. Di Padre Pio ce n’era uno. Io devo rispettare mia moglie, i miei figli e chi è qui con me. Faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare. Perché non dite che questa è la quarta semifinale che faccio? Dite solo cose negative. Da calciatore ho vinto tutto, l’ho vissuto. Da allenatore farò la stesa cosa, vedremo”.