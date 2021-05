Gennaro Gattuso pronto per i viola: con il consenso del Napoli sarà a Firenze nei prossimi giorni

in

“Fiorentina, Gattuso già al lavoro. Ribery-Vlahovic i primi temi sul tavolo”, scrive La Nazione. Gennaro Gattuso potrebbe essere presentato dai viola solo a luglio dopo la fine del contratto con il Napoli, ma non è da escludere una visita a Firenze del tecnico nei prossimi giorni. Solo se il Napoli darà il suo consenso, però. Uno dei primi nodi da sciogliere per il nuovo mister sarà quello relativo a Franck Ribery, storico avversario nella finale dei Mondiali del 2006. I due, come confermato dal francese alla Partita del Cuore, hanno già avuto modo di parlare.

L’ex Bayern Monaco dovrebbe restare alla Fiorentina, ma sarà decisivo il colloquio tra le parti. Altro nodo è quello di Dusan Vlahovic, esploso nel girone di ritorno. Rocco Commisso punta al rinnovo e l’arrivo di Gennaro Gattuso, segnale delle ambizioni del club, potrebbe stimolare il classe 2000 a firmare per continuare la sua avventura personale a Firenze.