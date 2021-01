Gennaro Gattuso litiga con Alessandro Antinelli in conferenza stampa dopo Napoli-Spezia: “Ma cosa mi devo rimproverare?”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Spezia. “Mi brucia tutto, ma bisogna capire perché accadono cose del genere. Tutte le sconfitte sono arrivate allo stesso modo. 60 tiri in porta le ultime due partite, dominio assoluto, ma alla prima difficoltà fa robe incredibili. La cosa che mi dispiace di più è che la squadra non accetta che lo Spezia può pareggiare e dopo sbrocchiamo, facciamo robe assurde. Si possono sbagliare gol, ma è l’atteggiamento, lo Spezia non ha fatto niente, è la peggiore partite che ha fatto. Bisogna migliorare questo, ma continuare su questa strada perché creiamo tanto, ma a livello mentale e di annusare il pericolo si deve migliorare, non regalando parte così!”.

“Cosa mi devo rimproverare? Antinelli pure te, ma cosa mi devo rimproverare? Ho fatto 30 tiri in porta. Maksimovic fuori? Poi magari lo perdevo per 2-3 partite che mi andava in down. Di cosa vogliamo parlare. E’ difficile giudicarla? E’ mi chiedi di Maksimovic, che posso fare, Petagna doveva recuperare, ho solo lui, sono senza attaccanti, Lozano lì ha comunque messo in difficoltà gli avversari. Sono tante le gare, pure con Sassuolo, Inter abbiamo regalato, c’è qualcosa che non va, pure come mentalità, di perdere la sicurezza. Pensa ai gol sbagliati, questa credo sia la spiegazione nel non avere continuità. Aspetto i rientri, abbiamo fuori Osimhen, Mertens, Demme, Koulibaly, siamo fortim ma regaliamo! Io sono contento di come giochiamo, mi sono arrabbiato perché non si può chiedere dei cambi, 28 tiri in porta e parliamo di Petagna o Lozano, non è corretto! Giocando così 100 volte la vinci 98 volte!”.