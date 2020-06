Gennaro Gattuso in conferenza dopo Verona-Napoli: “Non possiamo rilassarci, non dobbiamo nemmeno pensare alla Champions”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Hellas Verona-Napoli.

“Non possiamo rilassarci, non dobbiamo nemmeno pensare alla Champions. La maggior parte di questi ragazzi, l’80% indosserà ancora questa maglia l’anno prossimo, dobbiamo cercare la giusta mentalità. Io sono favorevole ai 5 cambi anche l’anno prossimo. Quando hai una rosa di 23 giocatori, dando una possibilità a 5 di loro lavori anche meglio. A livello di gestione può essere importante. Sono un allenatore giovane, Ancelotti ha scritto pagine importanti del calcio. In questo momento devo superare ancora tante difficoltà e tanti ostacoli”.

“Abbiamo giocato sulla qualità, volevamo palleggiare e ci siamo riusciti facendoli correre. Siamo stati aggressivi nelle due fasi, abbiamo sofferto poco. Dobbiamo continuare su questa strada, credere che il lavoro ci regala cose importanti, com’è avvenuto in Coppa. Queste 11 partite non so se basteranno per andare in Champions, dobbiamo già pensare alla sfida contro la SPAL. In questo momento ci serve per avere una nostra identità, perché l’anno prossimo rimarranno in molti. Sono molto contento per Ghoulam, per tanti anni è stato uno dei migliori difensori al mondo. Ha avuto problemi fisici, ma sta dando grande continuità negli allenamenti. Si merita quello che ha fatto oggi, ma può fare ancora meglio. La squadra sta bene, preferisco avere il problema di chi tenere fuori ed avere tutti a disposizioni. Credo che Politano possa fare di più, ma sono contento. Allan è stato grande protagonista qui, bisogna fargli i complimenti per come si comporta durante la settimana. Sono stato calciatore e non avevo buone sensazioni per questa gara dopo i festeggiamenti di Coppa. La squadra invece ha dimostrato grande maturità per la prestazione che ha fatto”.