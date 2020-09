Gennaro Gattuso ha sbagliato la formazione a Parma? I dubbi sull’impiego di Victor Osimhen

Gennaro Gattuso ha sbagliato la formazione a Parma? In molti si sono chiesti perché Victor Osimhen non fosse partito titolare contro i ducali, ma il Napoli non può permettersi i quattro attaccanti dall’inizio. Questo il pensiero de La Gazzetta dello Sport, che ha analizza così la gara degli azzurri di ieri.

“Gli immancabili profeti del ‘senno di poi’ diranno che Gattuso ha sbagliato la formazione e che Osimhen doveva essere schierato dall’inizio e non a gara in corso, tant’è vero che la sua presenza è stata decisiva. Le cose non stanno proprio così. Il Napoli non può ancora permettersi di mandare in campo contemporaneamente quattro attaccanti (Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen) perché non ha la forza per supportare (e sopportare) una simile batteria. Finché si tratta di mezz’oretta, va bene, ma di più sarebbe un rischio: i due mediani, soli a contrastare in fase di non possesso, sarebbero facilmente presi in mezzo dagli avversari”.