Gennaro Gattuso dopo Granada-Napoli: “Noi oggi dobbiamo pensare a chi mettere in campo domenica”

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport e a TV8 dopo Granada-Napoli. “Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l’approccio alla partita ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. La priorità in questo momento è recuperare i giocatori, siamo dieci contati. Abbiamo perso anche Politano. Si parla di passare o non passare, ma dove si va se siamo in 10 giocatori? Nel calcio non c’è fato o destino, loro hanno impostato la partita sulla nostra sinistra e noi siamo stati dei polli”.

“Osimhen? 93 giorni non sono pochi, gioca ancora con una fasciatura e non è al 100%. Deve trovare continuità e brillantezza per esprimere il suo gioco, in questo momento ha tante pause e non riesce a esprimere il suo gioco. Ma il problema non è solo Osimhen, oggi potevamo fare di più in zona gol ma io lo spirito l’ho visto. Siamo sempre lì a pensare l’errore e lo dicevo anche a Elmas, ha sbagliato 2-3 volte e si deprime. Noi tante volte siamo lì a rimarcare questo. E’ un qualcosa che si può e si deve migliorare. Noi oggi dobbiamo pensare a chi mettere in campo domenica. Politano ha male al costato e fa fatica a correre. Non abbiamo dieci giocatori, questo rende tutto difficile. Ma inutile stare qui a piangere, bisogna trovare le soluzioni”.