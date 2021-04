GAZZETTA – “Variante Nazionale! Allarme virus sul campionato”

“Variante Nazionale! Allarme virus sul campionato”, si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con riferimento alla positività di Leonardo Bonucci. Si teme, infatti, la presenza di altri casi. “Conte può chiudere i conti” è un altro titolo con riferimento alla possibilità dell’Inter di vincere in largo anticipo lo scudetto.

Il Napoli, intanto, presenta dubbi in attacco. Chi giocherà tra Victor Osimhen e Dries Mertens? L’edizione odierna della rosea scrive: “Gattuso avrà l’opportunità di poter dosare le forze, di evitare i sovraccarichi di lavoro. Domani pomeriggio, infatti, dal primo minuto giocherà Osimhen, mentre Mertens potrebbe giocare il secondo tempo. Una soluzione che permetterà all’allenatore di poterlo utilizzare dall’inizio nello scontro diretto di mercoledì pomeriggio, all’Allianz Stadium, contro la Juve”. Kostas Manolastornerà titolare domani contro il Crotone. Il difensore greco rientrerà, dal primo minuto, dopo l’infortunio subito a Marassi, contro il Genoa,

ad inizio febbraio. In quell’occasione, Manolas riportò la distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Al suo fianco non ci sarà Kalidou Koulibaly, squalificato, ma Nikola Maksimovic.