GAZZETTA – Tra “I re maghi” c’è Lukaku, si parla degli errori di Giovanni Di Lorenzo

“I re maghi” è il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, riferito alle belle prove di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo ieri. Il belga ha steso il Napoli, mentre il portoghese ha segnato la sua prima tripletta in Italia. Il quotidiano dà spazio anche al Milan: “Zlatan non basta ai rossoneri: ‘Serve la ferocia del killer in area'”. Anche l’Atalanta merita menzioni: “Una macchina da gol, altri 5: da 61 anni nessuno segnava così”. Si parla anche del ritiro dal calcio giocato di Daniele De Rossi e del fantastico momento della Lazio, in corsa per lo scudetto.

Relativamente al Napoli, la rosea evidenza in particolar modo l’episodio del rigore negato all’Inter per fallo di Giovanni Di Lorenzo su Lautaro Martinez. “Il difensore del Napoli tocca prima la gamba dell’argentino e solo poi il pallone. C’era calcio di rigore”, si legge, mentre Barella non sarebbe stato da secondo giallo su Callejon.