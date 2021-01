GAZZETTA – Torna il sereno a Napoli dopo la vittoria sullo Spezia

“Inter tentazione Dzeko”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. La trattativa con la Roma infiamma il mercato: l’ipotesi è uno scambio con Alexis Sanchez, ma c’è una differenza di 4 milioni di euro tra gli stipendi. Lautaro Martinez, inoltre, rischia di perdere spazio. Torna il sereno in casa Napoli: battuto lo Spezia per 4-2 ai quarti di Coppa Italia, adesso gli azzurri dovranno vedersela in una sfida di andata e ritorno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

C’è spazio anche per Cristiano Ronaldo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: “La neve ‘vietata’. Il cartellino è… Arancione”. Il campione bianconero e la compagna sarebbero andati in Val d’Aosta, a Courmayeur, violando la normativa anti-Covid sui trasferimenti fra Regioni. “Domani con il Milan assalto a quota 500 contro l’amico Sinisa”. Non manca un titolo per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ad esattamente un solo goal di distanza dalla cifra tonda.