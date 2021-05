GAZZETTA – “Thriller Champions”

“Thriller Champions”. Questo è il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina di oggi. Milan, Napoli, Juventus: tre per due posti e 50 milioni di Euro in ballo, cioè quanto si incasserebbe garantendosi la partecipazione all’Europa dei grandi. “Le statistiche evidenziano la continuità degli attaccanti: sono sei quelli che sono arrivati in doppia cifra”, scrive la rosea sul Napoli. Non solo i 19 gol stagionali di Lorenzo Insigne, sorprendono anche i 15 di Hirving Lozano. A quota 12 invece Matteo Politano, seguito da Piotr Zielinski e Victor Osimhen che hanno gonfiato la rete 10 volte.

“Rino Gattuso è a un passo dall’eguagliare il numero di reti segnate dal Napoli di Rafa Benitez, 104, nella stagione 2014-15. Mancano ancora due gol, gli stessi che potrebbero bastare stasera per archiviare l’ultima giornata di campionato”, si legge ancora. Gli azzurri sono a un passo dall’obiettivo stagionale, dipende tutto da loro. Il mister, però, è prossimo all’addio.