GAZZETTA – Simone Inzaghi all’Inter, Maurizio Sarri pronto per la Lazio

“Giroud pensaci tu” titola in apertura La Gazzetta dello Sport oggi. L’attaccante francese, attualmente in forza al Chelsea campione d’Europa, vuole giocare con Zlatan Ibrahimovic al Milan. Pronto un contratto biennale. Ampio spazio dedicato, in prima pagina, anche all’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte: “Si tuffa sul Tottenham (con Paratici)”. In arrivo un clamoroso doppio sì. A Londra la coppia, che tanto bene ha fatto alla Juventus, potrebbe ricomporsi. Spazio nel taglio laterale della prima pagina a Giacomo Raspadori: “Un ragazzo d’oro”. L’11 giugno partirà l’Europeo con il classe 2000 che rappresenta la sorpresa. Roberto De Zerbi lo incorona: “Ideale per Mancini. Ed io in Ucraina mi completo”.

Inter, oggi firma Simone Inzaghi, ma ci pensa Romelu Lukaku a a rassicurare tutti i tifosi nerazzurri con dichiarazioni che non lasciano spazio ad equivoci: “Ho già parlato con il nuovo tecnico e mi trovo molto bene. Voglio vincere ancora qui”. Eusebio Di Francesco, invece, sta per sposare la causa del Verona.