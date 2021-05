GAZZETTA – Si avvicina Juventus-Milan, big match decisivo per la Champions League

“Inter, è solo l’inizio”. Queste le parole in apertura in prima pagina di Christian Eriksen a La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. “Vogliamo costruire un ciclo. E Conte ti fa vincere. Prima non capivo il tecnico, poi ho imparato il suo calcio organizzatissimo. Ora sì che sono felice. E diventerò un vero milanese”. Nel frattempo Steven Zhang vara l’austerity. Affari solo a basso costo. Idea Nikola Milenkovic. C’è spazio in prima pagina nella parte sotto al titolo principale per un’intervista ad Alessandro Florenzi: “Mou è ossigeno. Spero nello scudetto”.

Intanto niente miracoli: Paulo Fonseca esce a testa alta dall’Europa League battendo 3-2 il Manchester United che troverà il Villarreal in finale. “Bianconeri contro rossoneri a tuttocampo. Ecco i duelli scaccia fantasmi”. Domenica la sfida tra Juventus e Milan che vale un pezzo importantissimo di qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli resterà a guardare alla finestra dopo il match con lo Spezia.