GAZZETTA – Serie A, in un format a 18 squadre le retrocessioni potrebbero essere solo 2

in

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina concentrandosi sulla Superlega e titola: “Fermateli”. Euroscontro: il muro contro i dodici club che vi hanno aderito. Ma questi campioni dove li vedremo giocare? “Da Draghi all’UEFA”: il Premier in campo: “Dobbiamo salvare i campionati”. Aleksander Ceferin accusa il presidente della Juve: “Mai visto un bugiardo così”, vara la nuova Champions e valuta le esclusioni. “La rivolta del tifo”: gli interisti scrivono a Javier Zanetti. Arrigo Sacchi: “Il calcio è di tutti non un circo”. Anche Enrico Letta dice la sua: “Al mio Milan dico di non fare questo errore”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Come potrebbe continuare la Serie A senza Juventus, Inter e Milan? “Un’ipotesi sarebbe il blocco delle tre retrocessioni e la promozione di tre dalla B. In un format a 18 invece le retrocessioni potrebbero essere solo 2. Impressioni? La questione è delicata e avrà risvolti anche legati a sponsor e diritti tv”.