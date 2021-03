GAZZETTA – Roma-Napoli, Lorenzo Insigne deve ripetersi

Titolo per Roma-Napoli in prima pagina, nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ai piedi dei Magnifici Lorenzo. Pellegrini contro Insigne per la Champions”. Titolo a centro pagina dedicato alla lotta per il titolo, con la Juve impegnata col Benevento e il Milan a Firenze contro i viola: “Ultimo treno. La rincorsa per lo scudetto a Conte: ora o mai più”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nella gara di andata Lorenzo Insigne fu decisivo a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Oggi gli toccherà ripetersi. Secondo la rosea, il capitano azzurro potrebbe essere infatti l’uomo-chiave del match. “Oggi una volta in più ci riproverà, Lorenzo, anche se in questo 2021 ha tirato la corda giocando tutte le partite, con momenti di riposo nulli. (…) E Insigne ci tiene particolarmente a spingere la squadra per mostrarsi sempre più capitano-guida. Per stima in Gattuso che lo ha rilanciato dopo un periodo-no. E per presentarsi all’Europeo da protagonista, lì dove troverà al fianco il suo omonimo Pellegrini, avversario di una notte”.