GAZZETTA – Roberto Mancini ha scelto i suoi pupilli

“Gigio investe sull’Euro”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Un disoccupato tra i pali azzurri: si fa avanti il Paris Saint-Germain, ma è una bella grana per Mino Raiola. Il ct voleva una soluzione subito. Intanto, in cima alle gerarchie di Roberto Mancini, ci sono Jorginho e Nicolò Barella, mentre Domenico Berardi potrebbe aver superato Federico Chiesa nelle idee del mister.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



C’è spazio per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: “Il piano Zhang: Hakimi via. Vidal e Perisic, aria di taglio”. L’ex Borussia Dortmund sarà sicuramente ceduto per fare cassa, mentre il cileno ed il croato hanno degli ingaggi troppo onerosi e saranno messi sul mercato. “Vantaggio Pioli”. Il Milan alla ripresa sarà più fresco di molti altri visto che ha solamente 4 calciatori impegnati in Nazionale. In più potrà progettare meglio il futuro con l’allenatore, visto che è lo stesso tecnico ormai da tempo e conosce l’ambiente.