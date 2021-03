GAZZETTA – Roberto Mancini chiede di portare più di 23 giocatori all’Europeo

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina di oggi con un’intervista al difensore inglese Fikayo Tomori e titola: “Mi manda Maldini”. La rivelazione del Milan afferma: “Paolo mi ispira, con Pioli cresco, Ibra è l’esempio. E io prendo la laurea, sogno lo scudetto e grazie al Diavolo sarò migliore”. Si parla anche dell’Inter. “Il rinnovamento nerazzurro”: cambia il marchio. La spinta di Milano per vincere di più. Allarme rosso Serie A: “Perso 754 milioni”.

Juventus, le strategie: “Vendere Rabiot e Ramsey”: e intanto Sergio Aguero saluta il Manchester City. La Lega dice di no a Sky: “Il bando è da rifare”. Da assegnare le ultime tre partite in co-esclusiva. Il ct Roberto Mancini ha un’idea: “All’Euro portiamo 25-28 giocatori”: proposta all’UEFA, rose allargate. L’Unider 21 con la Slovenia: “Gli azzurrini si affidano a Cutrone”: in vista dell’Europeo, sfida decisiva questa sera alle ore 21:00. La vittoria è obbligatoria per l’Italia se vuole passare il turno.