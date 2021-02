GAZZETTA – “Prova di forza”: stasera c’è Inter-Juventus

“Prova di forza”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna su Inter-Juventus. Braccio di ferro infinito tra nerazzurri e bianconeri. Antonio Conte, orfano di Romelu Lukaku deve confermare la superiorità del campionato. La Juventus conta su Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo e, in porta, Gianluigi Buffon.

C’è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per la sessione di trasferimenti appena conclusa con il titolo seguente: “Milan da 8”. Pochi soldi, affari al risparmio, ma i rossoneri si sono rinforzati notevolmente per la lotta al titolo. Il Torino fa il botto con Rolando Mandragora, mentre Daniele Rugani passa al Cagliari. Graziano Pellè va al Parma. A Roma e Napoli gli allenatori sono “In bilico”. Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso non conoscono il loro futuro, nonostante le rispettive squadre stiano occupando posizioni importanti ai vertici della classifica. Soprattutto in casa azzurra l’aria è pesante.