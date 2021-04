GAZZETTA – “Polveriera Napoli”: Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis separati in casa

“Polveriera Napoli”. E’ questo il titolo che La Gazzetta dello Sport che oggi si concentra proprio sul Napoli. La rosea spiega che la frattura tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso è insanabile: “Guerra silenziosa tra ADL e Gattuso. E la squadra va… Il patron e l’allenatore separati in casa“. Scontato, dunque, l’addio a fine stagione.

“Dopo l’eliminazione col Granada in EL – punto più basso di un rapporto già minato con il presidente – una volta recuperati alcuni infortunati, tra cui gli imprescindibili attaccanti, la squadra ha tenuto un ritmo inferiore solo a quello dell’Inter che ha vinto sempre, sciorinando bel gioco, gol e vittorie. Nelle sette sfide di campionato successive all’addio all’Europa, escludendo il recupero con la Juve, il Napoli ha messo insieme sei vittorie e un pari: 19 punti, 1 in più dell’Atalanta, 5 del Milan e della Juve. La squadra ha avuto una pesante battuta a vuoto a metà stagione, complici gli infortuni, ed errori li ha certamente commessi anche il suo allenatore, ma il Napoli prima e dopo ha mostrato un gioco corale ed offensivo, verrebbe da dire “europeo”, si legge.

