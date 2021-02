GAZZETTA – Per il Napoli è “No”: insuccesso contro il Granada

“Gigio la buona stella”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan nell’edizione odierna. Il “Diavolo” è agli ottavi di finale, ma fa fatica contro la Stella Rossa. Alla fine basta il pari (1-1) grazie alle parate di Gigio Donnarumma. Ampio spazio nel taglio basso anche per gli azzurri con il titolo seguente: “No”. Non basta il 2-1 contro il Granada per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Gattuso si prende la colpa dopo la partita: “Subito un altro gol da polli”.

C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina per la squadra di Antonio Conte con il titolo seguente: “Nerazzurri top, passione scatenata”. Il primato fa salire l’euforia. Tv, social e maglie: è boom. Nel frattempo spuntano diversi positivi al Coronavirus nella dirigenza. “Non stop fino alla fine. CR7 costretto ai doppi turni”. Una maratona su tutti i fronti, la squadra di Andrea Pirlo potrebbe giocare 23 gare in 3 mesi. E Cristiano Ronaldo non riposerà. La Roma, invece, batte il Braga in Europa League per 3-1 e passa il turno, Edin Dzeko segna, ma il bosniaco si ferma per infortunio: domenica sarà fuori contro il Milan.