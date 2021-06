GAZZETTA – Nicolò Barella aspetta ancora il rinnovo con l’Inter: occasione per le big?

“C’è anche Ziyech: Milan, profumo di Londra” titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Triplo assalto al Chelsea. Non solo Olivier Giroud e Fikayo Tomori, è caccia al marocchino che piace anche al Napoli. “Barella e Lautaro, rinnovo entro l’estate”: Felipe Caicedo vice di Romelu Lukaku? Le strategie di Steven Zhang. “Il sogno Gabriel Jesus”: un piano della Juve per averlo in prestito. Gigio Donnarumma, intanto, è vicinissimo al Paris Saint-Germain: la firma arriverà a momenti.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nicolò Barella, perno della Nazionale e tra i migliori centrocampisti della Serie A, si aspetta un rinnovo di contratto con l’Inter. “Nel 2019, quando l’azzurro sposò l’Inter e Antonio Conte, altre squadre – Napoli prima e Roma poi – offrivano contratti più vantaggiosi. Ma il progetto nerazzurro lo convinceva di più. La presenza di Conte e il sogno di vincere uno scudetto con l’Inter fecero il resto”. Se il giocatore dovesse decidere di cambiare aria, qualche big italiana potrebbe farci un pensierino.