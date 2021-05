GAZZETTA – Nazionale, Roberto Mancini ct fino al 2026

“Zizou piaci tu!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Pressing Juventus per il francese, mentre c’è l’offerta del Real Madrid a Massimiliano Allegri: pronti 2 anni a 10 milioni netti a stagione. La “Vecchia Signora” adesso punta su Zinedine Zidane, C’è spazio per i nerazzurri freschi campioni d’Italia nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: “I conti e Conte”. Il presidente Steven Zhang avrà 250 milioni di Euro dal fondo Oaktree. Poi vedrà il tecnico e getterà le basi per pianificare il futuro con la volontà di continuare insieme per aprire un ciclo.

Si parla anche dei rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: “Carica Elliott”. Domenica sera la sfida all’Atalanta che vale una stagione. “Il Torino alla caccia del punto decisivo. Lazio, la doppia sfida dei fratelli Inzaghi”. Alle 20:30 il recupero con il tecnico biancoceleste che vuole tenere in vita il Benevento di Filippo Inzaghi. “Mancini firma fino al 2026. Con gli Azzurri farà due Mondiali”. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina alla Nazionale. Il ct prosegue la sua avventura con l’ambizione di riportare il Paese a vincere qualcosa di importante.