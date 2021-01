GAZZETTA – Napoli, Victor Osimhen è una nuova tegola

“Papa sport” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con un’a curiosantervista a Papa Francesco. “Chi vince non sa cosa si perde” dice il Pontefice. Prima intervista a Francesco sui valori e sui campioni, come un’enciclica laica: “Maradona poeta in campo, Bartali è stato un esempio. La vittoria può rendere arroganti e il doping annulla la dignità”.

Per quanto riguarda il Napoli, la rosea si sofferma su Victor Osimhen. “Riusciva a dare profondità e tempi di gioco diversi alla squadra di Rino Gattuso e un Napoli praticamente a punteggio pieno fino a ottobre. Poi in novembre sono cominciati i guai per il nigeriano e anche la squadra azzurra ha finito per perdere smalto e imprevedibilità sotto porta con una decisa frenata a fine dicembre: un solo punto in 3 partite. E adesso, proprio quando si pensava che il rientro del promettente centravanti africano si avvicinasse, ecco la nuova tegola”, si legge.