GAZZETTA – Napoli, si riparte da Lorenzo Insigne a Bologna

“Era vero!”. E’ questo il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport di oggi, accanto ad un’immagine che ritrae Ciro Immobile di spalle e ad un’altra con Claudio Lotito e Igli Tare. Il riferimento è chiaramente al caso legato ai tamponi della Lazio, che alla fine si è dovuta arrendere alla ASL e dovrà giocare contro la Juventus senza il bomber di Torre Annunziata, il portiere Thomas Strakosha e Lucas Leiva. I bianconeri hanno chiaramente il favore dei pronostici.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In casa Napoli, intanto, la riscossa riparte da Lorenzo Insigne. Dopo il successo in trasferta contro il Rijeka, gli azzurri vogliono tornare al successo in campionato sul campo del Bologna dopo il k.o. al San Paolo contro il Sassuolo. Gennaro Gattuso cambierà tanti interpreti rispetto alla gara in Europa League, e il capitano azzurro, convocato in nazionale nonostante i recenti acciacchi, dovrebbe giocare dal primo minuto. Non si può lasciare nulla al caso e quella contro i felsinei sarà una partita delicata.