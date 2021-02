GAZZETTA – Napoli, si punta tutto su Victor Osimhen

Questo il titolo d’apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Sono Lukaku, risolvo problemi”. Assente nella sconfitta in Coppa Italia con la Juventus, il gigante dell’Inter torna in campo stasera ore 20:45 contro la Fiorentina. Con lui più gol, vittorie e furore. Intanto, la Federcalcio è al lavoro per avere 1.000 spettatori negli stadi a primavera in campionato.

Presente un approfondimento sul Napoli. “Il rientro di Victor – non quello visto nei ritagli di partita finora – è fondamentale perché il Napoli riprenda il filo del suo gioco, col terminale naturale. Perché fino a ottobre, quando il nigeriano e anche Mertens erano disponibili, la squadra era nelle primissime posizioni di classifica. Osimhen, dopo la partita con l’Atalanta, si è allenato al Maradona proprio perché ha bisogno di ritrovare condizione e “gamba”. Già domani a Marassi potremmo vederlo per uno spezzone più lungo di partita. Ma servirà averlo recuperato per la sfida di mercoledì a Bergamo, contro l’Atalanta, che vale la finale. Anche perché poi ci saranno da affrontare la Juve e il Granada in Europa League”.