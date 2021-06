GAZZETTA – Napoli, si pensa a Morten Thorsby e al rinnovo di Victor Osimhen

“Scudetto ci riprovo”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic in apertura della prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. Lo svedese non si pone limiti per il futuro: “Tornerò più forte di prima nella testa. Giroud il benvenuto, servono vincenti. Mi spiace per Donnarumma perché poteva diventare come Maldini. Un futuro da vice Pioli? Lo sono già…”. C’è spazio per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina: “Inzaghi firma e cena con Zhang. Sul piatto Emerson Palmieri”. Primo tour alla Pinetina per l’ex tecnico della Lazio che poi ha avuto tempo di incontrare anche il presidente con il quale si è trattenuto in serata.

Anche la Juventus trova spazio nel taglio laterale: “Allegri vuole riavere Pjanic e riaccende Dybala-Morata”. Il mister vuole tornare a primeggiare in Italia e detta le linee guida alla società: nel mirino il centrocampista del Barcellona, mentre davanti in rialzo le quotazioni dell’argentino., Napoli, si pensa al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per Victor Osimhen. Intanto, Morten Thorsby finisce nel mirino del club azzurro.