GAZZETTA – Napoli, parla Fabian Ruiz: “Sono contento e motivato”

“Un-due tre stelle!” titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, tre anni di contratto: “E’ tutto inaspettato”. “Dopo le due stagioni alla Juve, pareva avviato ad accontentarsi di club di seconda fascia, poi ci fu la chiamata del Milan. Rischiava di venir bollato a vita a causa della pazzesca finale persa nel 2005, salvo poi rifarsi ad Atene due anni dopo, proprio contro il Liverpool. Il gran giro d’Europa, le vittorie con Chelsea, Paris Saint Germain, Real e Bayern, ne hanno rinforzato il piedistallo”. Ora Florentino Perez vuole Kylian Mbappé. L’effetto domino? Cristiano Ronaldo a Parigi e Mauro Icardi per la Juventus.

“Il Milan cerca qualità, tutto sull’argentino”: Rodrigo De Paul è l’obiettivo numero uno. “Inter con la formula del moltiplicatore”: più gol per le punte. Il nuovo tecnico nerazzurro. Napoli, parla Fabian Ruiz: “Sono contento e motivato”. Beppe Signori esce di nuovo allo scoperto: “E’ finita, sono felice”. Incubo e grazia. Fu radiato per scommesse.