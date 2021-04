GAZZETTA – Napoli in silenzio stampa, il motivo è sempre più chiaro

“Italia, grandi numeri. Gigio rispondi” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Focus sul futuro del portiere del Milan e sull’Italia di Roberto Mancini che ha battuto 2-0 la Lituania nella terza gara valida per le qualificazioni mondiali. Gli azzurri sono a punteggio pieno e a questo punto l’unica rivale per Qatar 2022 è la Svizzera.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli, intanto, è da tempo in silenzio stampa e il motivo lo ribadisce proprio la rosea. “Viene da pensare che il problema sfiori appena la questione tecnica e che a determinare la rottura con il club sia stato in gran parte l’aspetto caratteriale. A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo post silenzio stampa. Una decisione presa proprio per evitare che l’allenatore continuasse a picconare e ad alimentare le tensioni”, si legge sul giornale. Gennaro Gattuso è ormai in procinto di andare via.