GAZZETTA – Napoli, in pochi mesi Gennaro Gattuso ha risalito la china

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna titolando in prima pagina: “Milan e Juve, ora sono guai”. Champions, Lazio e Napoli risalgono: è corsa a 5. “I rossoneri scivolano quinti”: doppio Correa e Immobile, è 3-0. Zlatan Ibrahimovic e la società di scommesse: la UEFA indaga. “Lo scudetto va di corsa”: nessuno percorre più km dell’Inter: 113 a partita. C’è fretta di vincere: il 2 o l’8 maggio?

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gattuso non si ferma più”: agganciata pure la “Vecchia Signora”, ci sono ben 3 squadre a 66 punti. Tiémoué Bakayoko e Victor Osimhen: 0-2 al Torino. “Il silenzio del Napoli intristisce. Rende meno entusiasmante lo spettacolo che sta offrendo alla Serie A in questo periodo. Rino Gattuso ha riconquistato la fiducia dell’ambiente, probabilmente, anche dello stesso Aurelio De Laurentiis. In pochi mesi ha restituito fiducia e morale alla squadra, ha rimesso in piedi l’obiettivo stagionale, recuperando il terreno perduto per gli infortuni e il COVID-19. Oggi, il Napoli è la vera realtà di questo finale di stagione”.