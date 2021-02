GAZZETTA – Napoli in apprensione per i contagi

La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell’Inter di ieri sera contro la Fiorentina che, ai fini della classifica, vale alla squadra di Antonio Conte il momentaneo primo posto. Nicolò Barella trascina e apre la strada. Ora si attende il Milan. Spazio anche a Juventus-Roma, gara in programma oggi pomeriggio. Un Juve-Roma super, definito così dal quotidiano che aggiunge: “Pirlo predestinato, Fonseca scalatore”. Spazio anche al Napoli con la doppia positività e la partita col Genoa “senza pace” dopo gli ultimi casi relativi al Coronavirus.

Due contagiati in un giorno creano una certa apprensione in casa Napoli. “A Castel Volturno sono state sempre seguite rigide procedure. Tanto che i precedenti casi sono rimasti tutti isolati: Zielinski ed Elmas furono contagiati proprio in Napoli-Genoa; Hysaj e Rrahmani contrassero il virus in nazionale a novembre; Osimhen in Nigeria (con polemiche per la festa senza precauzioni a Lagos) a fine dicembre e Fabian tre settimane fa a Napoli”.