GAZZETTA – Napoli, Gennaro Gattuso si gioca tutto contro Atalanta e Juventus

“Napoli, ira De Laurentiis. Gattuso si gioca tutto contro Atalanta e Juve”, si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport di oggi in merito al futuro dell’allenatore calabrese, già in discussione da scorse settimane. Un solo episodio dubbio in Genoa-Napoli, all’ultimissimo minuto di gioco, in pieno recupero. Un contatto in area tra Mario Rui e Gianluca Scamacca che per l’arbitro Gianluca Manganiello è regolare.

“Scamacca cerca di proteggere palla e allarga un po’ il braccio sinistro, spingendo l’avversario, ma Mario Rui pare cercare molto il contatto, sbilanciandosi con il corpo in avanti. Tra l’altro, ad altezza gambe, è il portoghese a toccare sul polpaccio l’attaccante del Genoa e non il contrario. In definitiva, ci sta non concedere il rigore e di sicuro non si tratta di un chiaro ed evidente errore, tale da richiedere un intervento del Var”, si legge in merito sulla rosea, che non va dunque a favore degli azzurri.