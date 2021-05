GAZZETTA – Napoli, è la migliore stagione di Lorenzo Insigne

“L’Inter vuol dire 19”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è ai nerazzurri che già in questa giornata di Serie A potrebbero festeggiare la vittoria aritmetica del campionato. Sarebbe il diciannovesimo titolo se oggi l’Inter passasse a Crotone e domani l’Atalanta non vincesse contro il Sassuolo. Spazio in taglio laterale ai rossoneri che stasera scendono in campo contro il Benevento. Stefano Pioli al bivio Champions con i fedelissimi. In estate sarà assalto a Rodrigo De Paul con Jens Petter Hauge e conguaglio economico. Spazio in taglio laterale ai bianconeri che domani scenderanno in campo a Udine. A riaccendere Cristiano Ronaldo ci proverà Alvaro Morata che giocherà titolare in coppia col portoghese.

Non manca un approfondimento sul Napoli. “Che Lorenzo Insigne stia disputando la sua migliore stagione è ormai un dato di fatto. Oggi il capitano è un giocatore maturo e più completo, capace di migliorarsi in fase realizzativa (con 17 gol è a uno dal suo record in campionato e a 3 dai 20 stagionali fissati entrambi nel 2016-17), ma anche di mettere in mostra efficaci diagonali e letture difensive. Aspetti, questi ultimi, in cui i miglioramenti sia di Lozano, sia di Politano sono stati evidenti”.