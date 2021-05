GAZZETTA – Napoli, difficile il passo indietro di Aurelio De Laurentiis: via Gennaro Gattuso

“Milan, il premio è Gigio”. Questo il titolo in apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Aria di rinnovo per Gigio Donnarumma con la Champions League che può dare la scossa al “Diavolo”. C’è spazio per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: “La paura fa… 90 (milioni)”. Dentro la grande crisi della Juventus dopo i nove scudetti di fila, il rischio del crollo dei ricavi. Gabriele Gravina avvisa: “Scelgano: Superlega o campionato”. Per Andrea Pirlo ultime gare: poi in pole Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Alta tensione Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Taglio laterale dedicato all’Inter con il titolo seguente: “Dieta”. Dai giocatori il no alla rinuncia degli stipendi. Antonio Conte resta solo per vincere. Il tecnico vorrebbe il salto di qualità rispetto allo scorso anno anche in Europa. “Via allo sprint finale. Poi Gattuso sarà addio”. Nonostante gli ottimi risultati che avvicinano la conquista della Champions League, i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso porteranno ad un’inevitabile separazione