GAZZETTA – Napoli, contro la Lazio niente Victor Osimhen: c’è Dries Mertens

Nell’edizione di oggi, La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l’uscita dei club inglesi dalla Superlega, sfumata nell’arco di appena due giorni: “Superfuga! Crolla il piano dei 12. Il Barça si defila e fa votare i soci. Perez e Agnelli isolati, Inter e Milan in attesa”. Al centro spazio alla 32ª giornata di campionata di scena oggi: “Inter: ora Conte va allo sprint. Milan e Juve: caccia ai gol Champions”.

Niente Victor Osimhen contro la Lazio, si torna con Dries Mertens tra i titolari. Questa è la scelta di Gennaro Gattuso, che ha bocciato l’attaccante ex Lille dopo la deludente prestazione con l’Inter, stando a quanto scritto dalla rosea. “L’impalpabilità di Osimhen, rilevata contro l’Inter, ha convinto l’allenatore del Napoli a ripresentare Mertens la cui rapidità nel liberarsi al tiro è sicuramente un vantaggio dal punto di vista tattico, rispetto alla staticità del centravanti nigeriano in fase di possesso palla”.