GAZZETTA – Napoli, con 12 punti la Champions è aritmeticamente garantita

“Pazzi per l’Inter”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, in riferimento al 19° scudetto dei nerazzurri. Steven Zhang sventola il bandierone dal tetto della sede del club: “Tifosi, è per voi”. C’è spazio nel taglio basso della prima pagina per approfondimento sulla corsa all’Europa più nobile con il titolo seguente: “CR7 salva-Pirlo. Atalanta e Napoli, doppia frenata”. Ieri la Juventus ha sconfitto 2-1 l’Udinese in rimonta, pari per 1-1 in Sassuolo-Atalanta e Napoli-Cagliari. Si parla inoltre del caso di Gianluigi Donnarumma con questo titolo: “Gigio e il caso ultrà. Maldini: ‘Chi gioca lo decidiamo noi'”. Dura risposta a distanza da parte del dirigente rossonero ai tifosi che gli avevano intimato di non prendere parte alla sfida contro la Juventus.

La rosea ha messo a fuoco l’errore arbitrale sul 2-0 di Victor Osimhen in Napoli-Cagliari. “Se i rossoblù meritano, sulla sfida rimangono gli errori dell’arbitro Fabbri che – oltre a non punire sempre il gioco duro – annulla il 2-0 a Osimhen per una presunta spinta su Godin, già fuori tempo e sbilanciato di suo sull’intervento. Quel giudizio pesa parecchio, visto che il club di De Laurentiis si gioca un posto in Champions e le differenze economiche sono sostanziali. Comunque sia la squadra deve fare mea culpa su come ha gestito la gara e ritrovare forza e concentrazione visto che comunque resta padrone del proprio destino. Nel senso che conquistando tutti i 12 punti a disposizione il quarto posto è aritmeticamente garantito”.