GAZZETTA – Napoli, Aurelio De Laurentiis temporeggia per prendere una decisione su Gennaro Gattuso

La Gazzetta dello Sport sceglie di aprire la sua prima pagina di oggi con la vittoria del Milan in campionato e titolando: “Festival Ibra”. Show a San Siro, controsorpasso sull’Inter. Doppio Zlatan Ibrahimovic, superata quota 500 gol con i club: “Il mio lavoro è segnare”. I rossoneri tornano al comando: +2. Nel 4-0 al Crotone c’è anche Ante Rebic. Dopo aver raggiunto il traguardo dei 501 gol, il bomber svedese ha postato invece su Instagram un suo show con canti e balli, in prossimità di Sanremo.

“Domani allo Stadium il ritorno”: c’è Juventus-Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia. Antonio Conte sfrutta il miglior attacco con il ritorno di Romelu Lukaku. La Lazio, invece, ringrazia Ciro Immobile e spinge per riqualificarsi in Champions League. In casa Napoli, intanto Aurelio De Laurentiis ragione sul futuro di Gennaro Gattuso e attende le prossime partite per prendere una decisione. Il tecnico si sarebbe intestardito su alcuni giocatori peraltro in scadenza e il presidente non ha gradito.