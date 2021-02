GAZZETTA – Napoli, Aurelio De Laurentiis sceglie di nuovo il silenzio stampa

“Lautaro: “Solo Inter”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport con un’intervista esclusiva a Lautaro Martinez. “Sì, rinnovo: il mio futuro è qui, starò a Milano per molto tempo. Conte mi ha cambiato la testa, se vinco lo scudetto me lo tatuo. Voglio diventare un top in Europa”. Spazio in taglio basso al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, dove il Milan affronterà il Manchester United. “Milan, lo United è test Champions”, scrive il quotidiano. Si parla anche del nuovo record che potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo già oggi a Verona, in caso di doppietta. Il portoghese si trova a due gol da Pelè.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Qualche interrogativo in casa Napoli. “Possibile che in questo inverno gelido il presidente De Laurentiis non sia intervenuto se non attraverso qualche cinguettio social non tanto per difendere l’allenatore, ma quanto per tutelare il proprio patrimonio? Invece l’unica scelta di questi giorni è il solito silenzio stampa, sospeso in Europa League per evitare multe, e già restaurato. L’intento di un esperto di comunicazione come il produttore cinematografico è quello di lasciar rosolare il proprio allenatore. Poi se alla fine porterà la qualificazione Champions, bene, altrimenti ecco trovato il capro espiatorio sul quale scaricare tutte le responsabilità”.