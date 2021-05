GAZZETTA – “Milan e Juve alle stelle”

“Milan e Juve alle stelle”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Fatal Verona a Napoli, Stefano Pioli e Andrea Pirlo vincono: è Champions. Due rigori di Franck Kessié piegano l’Atalanta ed i rossoneri finiscono secondi ritrovando la coppa più ricca dopo 7 anni. I bianconeri raggiungono il quarto posto travolgendo il Bologna senza Cristiano Ronaldo. Il tecnico: “Resterei, ma non decido io”. C’è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina: “Lukaku piange e rivuole Conte”. Il belga si commuove durante la festa scudetto a San Siro dopo il 5-1 all’Udinese nel quale è protagonista con un gol. Oggi il vertice tra Steven Zhang e il mister.

In casa Napoli si pensa al nuovo allenatore. Luciano Spalletti in pole position per prendere il posto di Gennaro Gattuso. Probabilmente, Aurelio De Laurentiis si prenderà qualche giorno di tempo per valutare ogni cosa dettaglio di convocare il nuovo tecnico per la firma. Fermo restando, in ogni modo, che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.