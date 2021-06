GAZZETTA – Maurizio Sarri verso la Lazio

“Lukaku: ‘Ho suonato tutti!’”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. Il belga elogia la vittoria dello scudetto e punta già al prossimo obiettivo con la stessa voglia di sempre: “Questo titolo è come un verso di Jay-Z, se credi in te alla fine ce la fai. Abbiamo vinto con pazienza e sacrificio, le regole della mia musica”. C’è spazio per i giallorossi nel taglio laterale della prima pagina: “Mou chiama Gigio”. Il classe ’99 è attualmente senza squadra, così a Trigoria provano ad ingaggiarlo grazie all’appeal di José Mourinho. “Allegri vede Agnelli”: Parte il piano per rivedere la “Vecchia Signora” al vertice. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, il cui futuro sembrava abbastanza lontano da Torino, adesso dovrebbero essere riconfermati.

“Per Tomori chiesto lo sconto. Fatta l’offerta a Giroud: 2 anni”. Paolo Maldini attivvissimo sul mercato del Milan. “Sarri si sente biancoceleste. Fa già il mercato con Tare”: l’ex tecnico del Napoli pronto per la Lazio. Europei Under 21: l’Italia eliminata ai supplementari dei quarti per 5-3 dal Portogallo.