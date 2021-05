GAZZETTA – Massimiliano Allegri verso il ritorno alla Juventus

“Max, chi si rivede!”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Andrea Pirlo verso l’addio: il Real Madrid tentenna su Massimiliano Allegri, la Juventus ci riprova. L’ex bianconero favorito su Zinedine Zidane. Nonostante due trofei e il quarto posto, Andrea Pirlo ha poche chance di restare. “Preso Maignan”: al Milan Gigio Donnarumma ormai è al capolinea, il portiere del Lille fresco campione di Francia è già sbarcato in Italia. Nemmeno la qualificazione in Champions League sarebbe bastata a far cambiare idea al giovane estremo difensore. Il “Diavolo” punta su un nuovo portiere e la telenovela sembra ormai giunta al termine.

“Conte, partita aperta”: niente incontro con l’Inter, braccio di ferro tra tecnico e club. Napoli: “Svolta, c’è Conceicao”: La Lazio, invece, sta per lasciare andare Simone Inzaghi. Prenotato Gennaro Gattuso, già silurato da Aurelio De Laurentiis. Paulo Fonseca, infine, dovrebbe sposare la causa della Fiorentina dopo l’esperienza alla Roma.