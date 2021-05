GAZZETTA – Massimiliano Allegri conteso tra Juventus e Inter

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina nell’edizione di oggi con il futuro di Massimiliano Allegri, conteso da Juventus e Inter: “Allegri, c’è l’asta: sprint al Max. Vantaggio Juve, offertona Inter”. Al centro spazio al mercato degli altri allenatori: “Inzaghi alla Lazio fino al 2024. Spalletti-Napoli, tutto pronto”. Ancora al centro spazio all’annuncio di Paolo Maldini che saluta Gigio Donnarumma: “Sul portiere spunta il Barça”.

All’Inter Beppe Marotta spera nel sorpasso per Massimiliano Allegri, accostato anche al Napoli. I nerazzurri lo farebbero con un’offerta di almeno 10 milioni netti di ingaggio a stagione. La velocità con cui l’Inter ha risolto il contratto con Antonio Conte è figlia della volontà di avere il prima possibile le mani libere per inseguire il tecnico toscano e oggi è atteso un affondo su Massimiliano Allegri per provare a beffare i bianconeri. Un all-in rischioso, ma questo punto per certi versi obbligatorio. Il ritorno alla Juventus, però, è una tentazione forte.