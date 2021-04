GAZZETTA – Marcello Lippi presidente della Juventus?

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport si focalizza sulla resa della Juventus a proposito della Superlega: “Rebus Agnelli”, il titolo. Il presidente è isolato in Italia e in Europa. Il suo futuro al vertice dei bianconeri è quanto mai incerto. Gabriele Garvina: “Regole prima di tutto, ma non ci saranno sanzioni”. C’è la clamorosa ipotesi di un presidente di estrazione calcistica come potrebbe essere Marcello Lippi per la Juventus. Discorsi che per il momento restano tali e che saranno eventualmente affrontati solo da maggio in poi. Anche perché oggi Andrea Agnelli è e resterà presidente della Juventus.

Inter a +10. “Fatica con lo Spezia ma fa un passo avanti nella corsa scudetto”: finisce 1-1: segnano Diego Farias e Ivan Perisic. Il Sassuolo, invece, ribalta il Milan con Giacomo Raspadori che abbatte i rossoneri con una doppietta e ora rischiano di subire il sorpasso dell’Atalanta. Il “Diavolo” era andato in vantaggio con Hakan Calhanoglu.