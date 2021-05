GAZZETTA – Luciano Spalletti pronto a firmare per il Napoli, manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis

“La Juve va al Max, l’Inter strappa Inzaghi”. Questo è il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi. Andrea Agnelli vince la sfida per Massimiliano Allegri che torna in casa bianconera per il bis, mancava dal 2019: quadriennale da 8,5 milioni l’anno e compiti da manager. Sul mercato occhio a Gigio Donnarumma, piace Manuel Locatelli, si parla di nuovo di Miralem Pjanic, ma Cristiano Ronaldo può partire.

Simone Inzaghi, invece, va all’Inter per un biennale da 4 milioni a stagione, mentre Luciano Spalletti si avvicina al Napoli. “La giornata è stata interlocutoria, gli avvocati di Luciano Spalletti hanno apportato alcune modifiche alla bozza del contratto inviato dai legali del Napoli. Si tratta di dettagli, in ogni modo, che verranno sistemati senza alcun problema. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, a questo punto, che arriverà col solito tweet presidenziale. Sarà comunque una formalità, perché le parti hanno raggiunto l’accordo che dovrà soltanto essere ratificato”.