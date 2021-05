GAZZETTA – Luciano Spalletti deve prendersi una rivincita nei confronti dell’Inter

in

“Inter-Lukaku, avanti tutta”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante belga si sarebbe convinto nelle ultime ore a restare all’Inter, tranquillizzatosi dopo l’addio di Antonio Conte. Nei prossimi giorni sentirà anche Simone Inzaghi, che nel frattempo ha blindato anche Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. “Festa Chelsea, delusione Pep”, si legge in merito al successo del Chelsea sul Manchester City in Champions League. I ragazzi terribili di Thomas Tuchel battono Pep Guardiola, probabilmente il favorito.

Non manca un focus sull’arrivo di Luciano Spalletti a Napoli. “Più o meno due anni fa l’Inter dava il benservito a Spalletti. Per Luciano una pugnalata alle spalle. Difficile dire se lo ha ferito di più il voltafaccia di una società che lo ha accompagnato fino all’ultimo con falsi sorrisi. O le passeggiate vicino alla sede nerazzurra di Conte quando era ancora al lavoro. Di sicuro Spalletti ha chiuso quell’esperienza prendendo una decisione che non ha mai cambiato: avrebbe preso fino all’ultimo Euro del contratto previsto dall’accordo con l’Inter”.