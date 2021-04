GAZZETTA – Lorenzo Insigne supera Diego Armando Maradona in termini di gol

“Ibra patto col Diavolo” e “Lo United tenta CR7” sono i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Lo svedese firma il rinnovo con i rossoneri fino al 2022, guadagnerà 7 milioni di Euro. “Questa è casa mia, vorrei restare a vita”. Nel frattempo contatto tra il manager di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e il Manchester United, ma il portoghese dovrebbe ridursi l’ingaggio. Spazio al posticipo di Serie A con il titolo seguente: “Azzurri che show, biancocelesti travolti. Insigne supera Maradona”. Il risultato finale di Napoli-Lazio premia la squadra di Gennaro Gattuso per 5-2. Con 83 gol nel massimo campionato italiano Lorenzo Insigne ha scavalcato Diego Armando Maradona.

“Peccato non ci sia il pubblico, perché partite intense come quella della notte del Maradona fanno bene al calcio. Peccato che almeno una di queste squadre – belle non solo in una notte – probabilmente non la vedremo nella prossima Champions, perché esiste il merito sportivo. Quello che volevano abolire i signori del Super flop, per i quali non avremmo comunque potuto vedere né Napoli né Lazio nel massimo torneo europeo”, si legge.