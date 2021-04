GAZZETTA – Lorenzo Insigne ha rifiutato un rinnovo di 5 anni da oltre 4 milioni a stagione

in

“Superlega? Super No”.Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Il caso: tutti contro il progetto di 12 club europei. Tra loro anche Juventus, Inter e Milan. Ed è bufera. UEFA, Federazioni e FIFA: “Chi partecipa è fuori da tutto”. Causa da 60 miliardi.

C’è spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano per i nerazzurri con questo titolo: “ErikSì”. Si ferma la striscia a 11 vittorie consecutive, ma a Napoli arriva un altro passo verso lo scudetto con il +9 sul Milan: errore di Samir Handanovic e perla del danese (1-1). Antonio Conte: “Il mio martello ha funzionato…”. Si parla anche del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Il presidente avrebbe offerto al capitano un rinnovo di altri cinque anni, comprensivo del prossimo considerato che la scadenza è giugno 2022, con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più una serie di bonus che permetterebbero al capitano di raggiungere la cifra attuale che è di 4,5 milioni all’anno. Offerta che sarebbe stata rimandata al mittente da parte dell’entourage del giocatore. Così è stato deciso di rimandare tutto al termine del campionato”.